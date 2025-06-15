Агент Кузнецова о «Тракторе»: «У нас нет запрета ни на один клуб, мы разговариваем со всеми»

Агент Евгения Кузнецова допустил, что игрок может перейти в «Трактор».

Российский форвард провел первый сезон после перехода из НХЛ в составе СКА.

Соглашение с 33-летним хоккеистом было расторгнуто после вылета армейцев из Кубка Гагарина, сейчас он является свободным агентом. Кузнецов – воспитанник «Трактора».

Ранее генеральный директор челябинского клуба Иван Савин заявил , что есть вероятность возвращения Кузнецова в клуб.

– Генеральный директор «Трактора» Савин сказал, что клуб будет рассматривать кандидатуру Евгения Кузнецова. Можно сказать, что для вас вариант с Челябинском является приоритетным?

– Сначала они у себя внутри, наверное, примут решение и только потом выйдут на переговоры. Обычно это так делается.

– Вы будете готовы вступить в переговоры с «Трактором» по Евгению Кузнецову, не отметаете этот вариант?

– У нас нет запрета ни на один клуб, мы разговариваем со всеми, – заявил агент игрока Шуми Бабаев.

В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.