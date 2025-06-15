Агент Кузнецова о «Тракторе»: «У нас нет запрета ни на один клуб, мы разговариваем со всеми»
Российский форвард провел первый сезон после перехода из НХЛ в составе СКА.
Соглашение с 33-летним хоккеистом было расторгнуто после вылета армейцев из Кубка Гагарина, сейчас он является свободным агентом. Кузнецов – воспитанник «Трактора».
Ранее генеральный директор челябинского клуба Иван Савин заявил, что есть вероятность возвращения Кузнецова в клуб.
– Генеральный директор «Трактора» Савин сказал, что клуб будет рассматривать кандидатуру Евгения Кузнецова. Можно сказать, что для вас вариант с Челябинском является приоритетным?
– Сначала они у себя внутри, наверное, примут решение и только потом выйдут на переговоры. Обычно это так делается.
– Вы будете готовы вступить в переговоры с «Трактором» по Евгению Кузнецову, не отметаете этот вариант?
– У нас нет запрета ни на один клуб, мы разговариваем со всеми, – заявил агент игрока Шуми Бабаев.
В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.