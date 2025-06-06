Ларионов о Кузнецове в СКА: «Спад начался не в этом году – раньше, я это видел лет шесть назад. Талантливый парень, многое мог дать команде»

Игорь Ларионов заявил, что давно заметил спад в игре Евгения Кузнецова.

В апреле СКА расторг контракт с 32-летним хоккеистом по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.

– Что скажете о Кузнецове? Почему у него не получилось в СКА? Можете ли возобновить с ним сотрудничество?

– Очень трудно комментировать такие вещи. Я всегда был сторонником тех людей, которые играют в центре, на команду, которые делают неординарные вещи, контролируют игру в центре.

Что случилось? Спал пошел не в этом году, еще раньше. Не знаю, что произошло и почему у него не пошло. Но спад начался гораздо раньше. Я это видел лет шесть назад.

Жалко, талантливый парень. Мог дать многое. Дальше у меня нет слов, чтобы комментировать, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.