Гендиректор «Трактора» о возвращении Кузнецова в клуб: «Вероятность есть, но решение примем с учетом всех обстоятельств»

Гендиректор «Трактора» допустил возвращение в клуб Евгения Кузнецова.

Российский форвард провел первый сезон после перехода из НХЛ в составе СКА .

Соглашение с 33-летним хоккеистом было расторгнуто после вылета армейцев из Кубка Гагарина, сейчас он является свободным агентом.

– Не можем не задать вопрос: есть вероятность возвращения в «Трактор» челябинского воспитанника известного форварда Евгения Кузнецова?

– Так скажу: есть вероятность. Но нужно понимать, что тренерский штаб будет рассматривать различных кандидатов на нужные позиции.

Словом, решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, – заявил генеральный директор «Трактора » Иван Савин .

Гендиректор «Трактора»: «Агенты считают, что именно благодаря их клиентам «Трактор» пробился в финал – ценность игроков возрастает. Костяк стараемся сохранить»