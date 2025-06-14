Гендиректор «Трактора» о возвращении Кузнецова в клуб: «Вероятность есть, но решение примем с учетом всех обстоятельств»
Гендиректор «Трактора» допустил возвращение в клуб Евгения Кузнецова.
Российский форвард провел первый сезон после перехода из НХЛ в составе СКА.
Соглашение с 33-летним хоккеистом было расторгнуто после вылета армейцев из Кубка Гагарина, сейчас он является свободным агентом.
– Не можем не задать вопрос: есть вероятность возвращения в «Трактор» челябинского воспитанника известного форварда Евгения Кузнецова?
– Так скажу: есть вероятность. Но нужно понимать, что тренерский штаб будет рассматривать различных кандидатов на нужные позиции.
Словом, решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, – заявил генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
Гендиректор «Трактора»: «Агенты считают, что именно благодаря их клиентам «Трактор» пробился в финал – ценность игроков возрастает. Костяк стараемся сохранить»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Трактора»
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