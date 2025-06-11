Бабаев об интересе к Кузнецову: «Есть несколько клубов с Запада и Востока, пока все в формате переговоров. Если появится вариант с НХЛ, будем рассматривать»
Агент Евгения Кузнецова рассказал о поиске нового клуба для игрока.
Ранее СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.
– 11 мая вы говорили, что продвинутых переговоров по будущему клубу Евгения Кузнецова пока нет. Что-то изменилось за этот месяц?
– Мы спокойно общаемся с клубами и никуда не торопимся, все нормально!
– Какое количество клубов заинтересованы в Евгении?
– Все осталось, как и было. Есть несколько клубов с Запада и Востока. Поэтому пока все в формате переговоров.
Если появится вариант с Национальной хоккейной лигой, тоже будем рассматривать, – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости