Бабаев об интересе к Кузнецову: «Есть несколько клубов с Запада и Востока, пока все в формате переговоров. Если появится вариант с НХЛ, будем рассматривать»

Агент Евгения Кузнецова рассказал о поиске нового клуба для игрока.

Ранее СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.

– 11 мая вы говорили, что продвинутых переговоров по будущему клубу Евгения Кузнецова пока нет. Что-то изменилось за этот месяц?

– Мы спокойно общаемся с клубами и никуда не торопимся, все нормально!

– Какое количество клубов заинтересованы в Евгении?

– Все осталось, как и было. Есть несколько клубов с Запада и Востока. Поэтому пока все в формате переговоров.

Если появится вариант с Национальной хоккейной лигой , тоже будем рассматривать, – сказал агент Шуми Бабаев .