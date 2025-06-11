Агент Евгения Кузнецова высказался о будущем хоккеиста.

Ранее СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.

Кузнецов является воспитанником «Трактора ».

– Сейчас Женя находится в Америке, давайте подождем. Приоритет для нас – остаться в КХЛ. Но мы рассматриваем все варианты.

– Вариант с «Трактором» в какой-то мере рассматривался?

– Такого варианта не было. Не могу сказать, что такой вариант исключен, просто ничего не было, – сказал агент Шуми Бабаев .