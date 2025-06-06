Плющев о Кузнецове: «Тарасов говорил: «У хоккеиста несколько стадий карьеры: когда он играет, говорит и играет и когда только говорит». Кузнецов подошел к последней, видимо»

Владимир Плющев предположил, что Евгений Кузнецов недооценил КХЛ перед переходом.

В прошлом сезоне 33-летний форвард подписал контракт со СКА на 4 года, перейдя из НХЛ. В апреле петербургский клуб и Кузнецов расторгли соглашение.

– В принципе, перемены в СКА после провала в плей-офф начались с расторжения контракта с Кузнецовым. Вы говорили, что ожидали от него более яркой и качественной игры. Почему все-таки два медведя не смогли сработаться в одной берлоге – уральский форвард и Ротенберг?

– Вы знаете, по тому, как к Кузнецову относился тренерский штаб, сам Ротенберг , не сказал бы, что у них возникали какие-то жесткие терки, недопонимание.

Думаю, что просто Евгений недооценил лигу и своих соперников. Вернулся на определенных дрожжах, в эйфории, что он – энхаэловец, который за океаном много достиг. Ну и не сумел перестроиться...

– Оказался не готовым к новым реалиям.

– По крайней мере, травмы, которые он получал, в первую очередь, шли от психологии, от неготовности. Когда хоккеист не совсем готов к борьбе, то получает повреждения на родном месте, что и происходило.

Наверное, Кузнецов еще и недопонял суть своего приглашения в СКА . Посчитал, что его имя будет играть большую роль, чем он сам на площадке. Отсюда и все проблемы.

При этом до последнего тренерский штаб доверял Кузнецову, выпускал постоянно в большинстве. Хотя сыграл уралец в этом элементе совсем не так, как требовалось.

– Кузнецова подписывали как лидера в очередной раз обновленной команды. И он эти надежды не оправдал?

– Да, его подписывали как лидера, который потащит за собой в сложную минуту команду. Но его бесконечные травмы, обиды на судей, на соперников, зацепки с ними ни к чему хорошему не привели.

В свое время Тарасов говорил: «У игрока есть несколько стадий карьеры. Когда он играет, когда говорит и играет и когда только говорит». Кузнецов, видимо, подошел к последней, когда стал предъявлять претензии всем: судьям, партнерам, соперникам», – сказал заслуженный тренер России.