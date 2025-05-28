Мифтахов может продлить контракт с «Ак Барсом»

Вратарь Амир Мифтахов может остаться в «Ак Барсе».

Срок соглашения игрока с казанским клубом рассчитан до 31 мая. Как сообщает «Бизнес Online», с большой долей вероятности вратарь продлит контракт.

Ранее сообщалось, что Амир Мифтахов может перейти в «Каролину».

В минувшем регулярном чемпионате он провел 30 матчей за «Ак Барс » в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,18 шайбы и отражая 92,7% бросков.

В плей-офф 25-летний вратарь не провел ни одного полноценного матча.