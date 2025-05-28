Мифтахов может продлить контракт с «Ак Барсом»
Вратарь Амир Мифтахов может остаться в «Ак Барсе».
Срок соглашения игрока с казанским клубом рассчитан до 31 мая. Как сообщает «Бизнес Online», с большой долей вероятности вратарь продлит контракт.
Ранее сообщалось, что Амир Мифтахов может перейти в «Каролину».
В минувшем регулярном чемпионате он провел 30 матчей за «Ак Барс» в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,18 шайбы и отражая 92,7% бросков.
В плей-офф 25-летний вратарь не провел ни одного полноценного матча.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости