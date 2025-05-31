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Валиуллин о планах «Ак Барса»: «Первое – сохранить лидеров, у которых есть предложения из Канады и Америки. Второе – найти хороших центров»

Марат Валиуллин рассказал о селекционных планах «Ак Барса».

– В какой степени «Ак Барсу» нужно усиление на следующий сезон?

– В первую очередь, наверное, отмечу, что надо сохранить тех лидеров, которые у нас есть. Тех, которые хотят уехать в Канаду и Америку, у которых действительно есть предложения оттуда. Ребята здорово отыграли прошедший сезон. И сохранить их – первостепенная задача.

А второстепенная – найти хороших центральных нападающих. Мы смотрим кандидатов, общаемся по ним. Конкуренция за хоккеистов среди клубов большая, но при этом есть большой круг ребят, которые выходят на рынок. Так что будет интересно.

– Говоря о тех, кто хочет уехать за океан, имеете в виду Артема Галимова, Илью Сафонова и Амира Мифтахова?

– Да, разговариваем с ними. Максимально постараемся их удержать.

– В некоторых телеграм-каналах появлялась информация, что вы договорились с ними о новых контрактах.

– В принципе каждый день пишут, что договорились или не договорились. Могу сказать, что пока стопроцентных договоренностей нет, – сказал генеральный менеджер казанцев. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
возможные переходы
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logoАмир Мифтахов
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