Маршанд после 5:2 с «Эдмонтоном»: «Мы наслаждаемся моментом. Это особенное время, особые воспоминания, которые останутся с нами навсегда»

Брэд Маршанд высказался после победы «Флориды» в игре с «Эдмонтоном».

37-летний форвард «Флориды» сделал дубль в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Ойлерс» (5:2, 3-2). На 10-й минуте он открыл счет в матче, а на 46-й стал автором победного гола.

«Я говорил это много раз, мы просто наслаждаемся моментом.

Это особенное время, особые воспоминания, которые останутся с нами навсегда. Я не нервничаю, просто взволнован», – сказал нападающий «Флориды» Брэд Маршанд .

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