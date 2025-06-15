Маршанд после 5:2 с «Эдмонтоном»: «Мы наслаждаемся моментом. Это особенное время, особые воспоминания, которые останутся с нами навсегда»
Брэд Маршанд высказался после победы «Флориды» в игре с «Эдмонтоном».
37-летний форвард «Флориды» сделал дубль в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Ойлерс» (5:2, 3-2). На 10-й минуте он открыл счет в матче, а на 46-й стал автором победного гола.
«Я говорил это много раз, мы просто наслаждаемся моментом.
Это особенное время, особые воспоминания, которые останутся с нами навсегда. Я не нервничаю, просто взволнован», – сказал нападающий «Флориды» Брэд Маршанд.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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