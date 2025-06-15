Маршанд забросил 13 шайб в финалах Кубка Стэнли и вышел на 17-е место в истории НХЛ. Он лидер среди действующих игроков, Перри с 11 голами – 2-й

Брэд Маршанд забросил 13 шайб в финалах Кубка Стэнли.

Форвард «Флориды» сделал дубль в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:2, 3-2).

На счету 37-летнего форварда стало 20 (10+10) очков в 22 играх в текущем плей-офф при полезности «+18».

В финалах Кубка Стэнли канадец забросил в общей сложности 13 шайб в 25 играх за «Бостон» и «Пантерс».

Он вышел на чистое 17-е место в истории по голам в финальных сериях Кубка Стэнли в эпоху НХЛ (с сезона-1917/18).

15-е место делят Яри Курри (15 шайб в 36 играх за «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес») и Дик Дафф (15 в 47 играх за «Торонто» и «Монреаль»).

Рекорд лиги принадлежит Морису Ришару (34 в 58 играх за «Монреаль»).

Среди действующих игроков Маршанд идет на первом месте. Второй результат у форварда «Ойлерс» Кори Перри (11 в 33 играх за «Анахайм», «Даллас», «Монреаль », «Тампу» и «Эдмонтон»), забившего второй гол своей команды в сегодняшней игре.