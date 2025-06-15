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Маршанд забросил 6 шайб в финале Кубка Стэнли-2025. Это лучший результат для решающих серий за последние 37 лет

Брэд Маршанд забросил 6 шайб в финале Кубка Стэнли-2025.

Форвард «Флориды» сделал дубль в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:2, 3-2). 

На счету 37-летнего форварда стало 20 (10+10) очков в 22 играх в текущем плей-офф при полезности «+18». 

В финальной серии с «Ойлерс» в активе канадца 6 шайб в 5 играх. Это лучший результат для решающих серий за последние 37 лет – в финале Кубка Стэнли-1988 форвард «Эдмонтона» Эса Тикканен забросил 6 шайб в 5 играх. 

Рекорд финалов в эпоху НХЛ (с сезона-1917/18) делят 3 игрока с 9 шайбами. Двое из них выступали за команды Тихоокеанской хоккейной ассоциации (с 1915 по 1926 годы Кубок Стэнли разыгрывался между победителями профессиональных лиг с Запада и Востока).

Это Циклон Тэйлор (1918, «Ванкувер Миллионерс», 9 голов в 5 играх), Фрэнк Фойстон (1919, «Сиэтл Метрополитанс», 9 в 5) и Бэйб Дай (1922, «Торонто Сент-Патрикс», 9 в 5).

За последние 69 лет лучший результат делят Майк Босси (1982, «Айлендерс», 7 в 4) и Уэйн Гретцки (1985, «Эдмонтон», 7 в 5). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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