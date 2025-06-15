Брэд Маршанд вышел на 10-е место в истории по победным голам в плей-офф НХЛ.

37-летний форвард «Флориды» сделал дубль в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (5:2, 3-2). На 10-й минуте он открыл счет в матче, а на 46-й стал автором победного гола.

Теперь в активе Брэда Маршанда 16 победных шайб в плей-офф в карьере.

Он повторил достижения Яромира Ягра и Патрика Марло , разделив с ними 10-е место в истории НХЛ по числу решающих голов в плей-офф.

Следующими в этом списке идут Гленн Андерсон , Крис Друри и Майк Босси (по 17). 1-е место делят Бретт Халл и Уэйн Гретцки (по 24).