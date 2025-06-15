Маршанд вышел на 10-е место в истории по победным голам в плей-офф НХЛ
Брэд Маршанд вышел на 10-е место в истории по победным голам в плей-офф НХЛ.
37-летний форвард «Флориды» сделал дубль в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (5:2, 3-2). На 10-й минуте он открыл счет в матче, а на 46-й стал автором победного гола.
Теперь в активе Брэда Маршанда 16 победных шайб в плей-офф в карьере.
Он повторил достижения Яромира Ягра и Патрика Марло, разделив с ними 10-е место в истории НХЛ по числу решающих голов в плей-офф.
Следующими в этом списке идут Гленн Андерсон, Крис Друри и Майк Босси (по 17). 1-е место делят Бретт Халл и Уэйн Гретцки (по 24).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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