Тренер «Нефтехимика» Гришин об НХЛ: «Смотрю на «VK Видео». Раньше была удобная подписка, но с 2022-го ее закрыли»
59-летний специалист возглавил «Нефтехимик» в это межсезонье.
– Что-нибудь смотрите из спорта помимо хоккея?
– Если проходят крупные спортивные мероприятия, то смотрю. Нравятся волейбол и баскетбол, но опять же, включаю трансляции, если идут международные турниры.
– НХЛ смотрите?
– Стараюсь. Раньше была подписка – очень удобно было смотреть. Но с 2022 года ее закрыли – перешел на видео в «ВКонтакте».
НХЛ нужно смотреть – бывает, что делаю это в прямом эфире. Например, ночью не спится, включаешь НХЛ и смотришь матч, а иногда пересматриваю в записи.
– Есть ли команды, которым вы симпатизируете?
– «Эдмонтон», «Миннесота» и «Юта» – мне нравятся быстрые, креативные команды, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.
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