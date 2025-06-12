Тренер «Нефтехимика» Гришин об НХЛ: «Смотрю на «VK Видео». Раньше была удобная подписка, но с 2022-го ее закрыли»

Игорь Гришин сказал, что смотрит пиратские записи матчей НХЛ.

59-летний специалист возглавил «Нефтехимик » в это межсезонье.

– Что-нибудь смотрите из спорта помимо хоккея?

– Если проходят крупные спортивные мероприятия, то смотрю. Нравятся волейбол и баскетбол, но опять же, включаю трансляции, если идут международные турниры.

– НХЛ смотрите?

– Стараюсь. Раньше была подписка – очень удобно было смотреть. Но с 2022 года ее закрыли – перешел на видео в «ВКонтакте».

НХЛ нужно смотреть – бывает, что делаю это в прямом эфире. Например, ночью не спится, включаешь НХЛ и смотришь матч, а иногда пересматриваю в записи.

– Есть ли команды, которым вы симпатизируете?

– «Эдмонтон », «Миннесота » и «Юта » – мне нравятся быстрые, креативные команды, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин .

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