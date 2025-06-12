Никитин расторг контракт с «Локомотивом» и должен возглавить ЦСКА. Ярославцы остались фаворитами Кубка Гагарина у букмекеров, армейцы – вне топ-5
Игорь Никитин должен в ближайшее время возглавить ЦСКА.
Ранее «Локомотив» объявил об уходе Никитина с поста главного тренера по собственной инициативе.
Уход тренера не повлиял на котировки следующего Кубка Гагарина. «Локомотив» остается главным претендентом на трофей за 6.00, ЦСКА котируется 7-м за 12.00.
Победитель Кубка Гагарина в сезоне-2025/26 по мнению букмекеров:
1. «Локомотив» – 6.00
2. СКА – 7.00
3-6. «Авангард» – 10.00
3-6. «Автомобилист» – 10.00
3-6. «Ак Барс» – 10.00
3-6. «Металлург» – 10.00
7. ЦСКА – 12.00
8. «Салават Юлаев» – 15.00
9-10. «Спартак» – 20.00
9-10. «Динамо» – 20.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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