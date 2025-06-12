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  • Никитин расторг контракт с «Локомотивом» и должен возглавить ЦСКА. Ярославцы остались фаворитами Кубка Гагарина у букмекеров, армейцы – вне топ-5
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Никитин расторг контракт с «Локомотивом» и должен возглавить ЦСКА. Ярославцы остались фаворитами Кубка Гагарина у букмекеров, армейцы – вне топ-5

Игорь Никитин должен в ближайшее время возглавить ЦСКА.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе Никитина с поста главного тренера по собственной инициативе.

Уход тренера не повлиял на котировки следующего Кубка Гагарина. «Локомотив» остается главным претендентом на трофей за 6.00, ЦСКА котируется 7-м за 12.00.

Победитель Кубка Гагарина в сезоне-2025/26 по мнению букмекеров:

1. «Локомотив» – 6.00

2. СКА – 7.00

3-6. «Авангард» – 10.00

3-6. «Автомобилист» – 10.00

3-6. «Ак Барс» – 10.00

3-6. «Металлург» – 10.00

7. ЦСКА – 12.00

8. «Салават Юлаев» – 15.00

9-10. «Спартак» – 20.00

9-10. «Динамо» – 20.00

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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