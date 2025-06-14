Ротенберг о СКА с Ларионовым: «Желаю всем удачи. Как тренер «России 25», буду мониторить каждого хоккеиста»

Роман Ротенберг заявил, что остался главным тренером «России 25».

Ранее новый совет директоров СКА отправил Ротенберга в отставку с поста тренера армейского клуба. Его место занял Игорь Ларионов .

– Как выступит СКА в следующем сезоне?

– Я это не буду комментировать. Просто желаю всем удачи.

Как главный тренер сборной «Россия 25 », желаю всем игрокам развиваться, я буду мониторить каждого хоккеиста, наблюдая за его успехами, – сказал Роман Ротенберг .

Ротенберг о «Витязе»: «Не буду рассказывать, сколько клубов за мои годы в КХЛ нам удалось спасти – очень много. То, что написали про меня и клуб – просто вбросы»