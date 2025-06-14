Ротенберг о СКА с Ларионовым: «Желаю всем удачи. Как тренер «России 25», буду мониторить каждого хоккеиста»
Роман Ротенберг заявил, что остался главным тренером «России 25».
Ранее новый совет директоров СКА отправил Ротенберга в отставку с поста тренера армейского клуба. Его место занял Игорь Ларионов.
– Как выступит СКА в следующем сезоне?
– Я это не буду комментировать. Просто желаю всем удачи.
Как главный тренер сборной «Россия 25», желаю всем игрокам развиваться, я буду мониторить каждого хоккеиста, наблюдая за его успехами, – сказал Роман Ротенберг.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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