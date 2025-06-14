Агент Черных о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «Это не выдумки, я точно знаю. Клуб имеет корни и традиции – печально, если его не будет»

Агент Александр Черных подтвердил, что «Витязь» может покинуть КХЛ.

Ранее появилась информация , что из-за финансовых проблем подмосковный клуб выставил всех хоккеистов на продажу.

– Читал ваше недавнее интервью о «Витязе». Можете поподробнее рассказать о ситуации с клубом?

– Если не будет клуба, это будет печально. Я помню, когда «Витязь » вообще только появился, кто находился у руля, как дальше продолжалось его развитие.

Клуб уже имеет свои корни и традиции. Но что непосредственно будет дальше, это вам нужно обратиться в лигу, чтобы они дали какое-то объяснение, что планируется делать со стороны КХЛ.

Я агент, я целиком и полностью представляю интересы игроков, а не клуба, поэтому не могу отвечать, что произойдет и что будет дальше.

Знаю, что сейчас есть финансовые трудности, и это может привести к тому, что клуба на следующий сезон может не быть. Это я знаю точно. Это не выдумки, это действительно правдивая информация.

Поэтому ждем, как будет дальше развиваться эта ситуация. Здесь уже вопрос к лиге, – сказал хоккейный агент Александр Черных .

Вайсфельд о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «Сейчас могли бы АКМ добавить, и все было бы нормально. Надо понимать, что для лиги приоритетно»