Агент Черных о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «Это не выдумки, я точно знаю. Клуб имеет корни и традиции – печально, если его не будет»
Ранее появилась информация, что из-за финансовых проблем подмосковный клуб выставил всех хоккеистов на продажу.
– Читал ваше недавнее интервью о «Витязе». Можете поподробнее рассказать о ситуации с клубом?
– Если не будет клуба, это будет печально. Я помню, когда «Витязь» вообще только появился, кто находился у руля, как дальше продолжалось его развитие.
Клуб уже имеет свои корни и традиции. Но что непосредственно будет дальше, это вам нужно обратиться в лигу, чтобы они дали какое-то объяснение, что планируется делать со стороны КХЛ.
Я агент, я целиком и полностью представляю интересы игроков, а не клуба, поэтому не могу отвечать, что произойдет и что будет дальше.
Знаю, что сейчас есть финансовые трудности, и это может привести к тому, что клуба на следующий сезон может не быть. Это я знаю точно. Это не выдумки, это действительно правдивая информация.
Поэтому ждем, как будет дальше развиваться эта ситуация. Здесь уже вопрос к лиге, – сказал хоккейный агент Александр Черных.
Вайсфельд о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «Сейчас могли бы АКМ добавить, и все было бы нормально. Надо понимать, что для лиги приоритетно»