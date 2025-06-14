Агент Цыплакова о контракте: «У «Айлендерс» новый генменеджер, приступим к переговорам в ближайшее время. Максиму нравится город и команда»

Агент Максима Цыплакова оценил шансы игрока на новый контракт с «Айлендерс».

Этот сезон стал для 26-летнего форварда дебютным в НХЛ. На его счету 35 (10+25) очков за 77 матчей в регулярном чемпионате при полезности «плюс 4».

– Как сейчас обстоят дела с Максимом Цыплаковым? У него подходит к концу контракт с «Айлендерс».

– У клуба недавно появился новый генеральный менеджер (Матье Дарш – Спортс’‘), поэтому наши представители Quartexx, которые ведут дела игрока за рубежом, будут общаться в ближайшее время по контракту Максима.

– То есть пока никакие переговоры еще не начались?

– Нет. У нас есть время. В ближайшие даты они уже приступят к переговорам.

– Будете ли рассматривать предложения других клубов или сначала обстоятельно обсудите все с «Айлендерс»?

– Максиму город нравится, ему нравится и команда. «Айлендерс » оставили у него хорошее впечатление в этом сезоне.

Поэтому в любом случае мы прежде всего рассмотрим условия команды, в которой он играл, а уже потом – все остальное, – сказал агент игрока Александр Черных .

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