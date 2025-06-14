«Динамо» заплатит Готовцу 30 млн рублей за следующий сезон (Михаил Зислис)
Кирилл Готовец заработает 30 млн рублей в «Динамо» за следующий сезон.
Ранее 33-летний защитник продлил контракт с бело-голубыми на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Готовец получит 30 миллионов рублей за сезон-2025/26.
В минувшем регулярном чемпионате хоккеист провел 59 матчей за «Динамо» и набрал 15 (1+14) очков при полезности «плюс 9».
В Кубке Гагарина на его счету 1 (0+1) очко за 15 игр, полезность – «минус 6».
Артем Кудашов продлил контракт с «Динамо» на 3 года. Сын главного тренера клуба набрал 5 очков в 45 играх регулярки при «плюс 1»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости