«Динамо» заплатит Готовцу 30 млн рублей за следующий сезон (Михаил Зислис)

Кирилл Готовец заработает 30 млн рублей в «Динамо» за следующий сезон.

Ранее 33-летний защитник продлил контракт с бело-голубыми на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Готовец получит 30 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В минувшем регулярном чемпионате хоккеист провел 59 матчей за «Динамо » и набрал 15 (1+14) очков при полезности «плюс 9».

В Кубке Гагарина на его счету 1 (0+1) очко за 15 игр, полезность – «минус 6».

Артем Кудашов продлил контракт с «Динамо» на 3 года. Сын главного тренера клуба набрал 5 очков в 45 играх регулярки при «плюс 1»