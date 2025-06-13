Гендиректор «Динамо»: «Комтуа ждет хорошего предложения из НХЛ. Если оно будет, не сможем его удержать. Если он останется в КХЛ, то будет играть за нас»
Сергей Сушко рассказал, как продвигаются переговоры «Динамо» с Максимом Комтуа.
Ранее сообщалось, что московский клуб сделал канадцу квалификационное предложение. Сам игрок планирует вернуться в НХЛ, но не хочет заключать двусторонний контракт.
«Спортивные права на Максима Комтуа остались у нас. Он ждет хорошего предложения из НХЛ. Если оно у него будет, мы не сможем его удержать, ведь любой хоккеист мечтает играть в НХЛ.
Мы возобновим диалог по новому контракту 1 июля. Если он останется в лиге, то будет играть за нас», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
Минувший сезон стал для Комтуа первым в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он набрал 50 (21+29) очков за 62 игры в регулярке и 13 (7+6) очков в 15 матчах Кубка Гагарина.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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