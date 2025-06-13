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  • Артем Кудашов продлил контракт с «Динамо» на 3 года. Сын главного тренера клуба набрал 5 очков в 45 играх регулярки при «плюс 1»
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Артем Кудашов продлил контракт с «Динамо» на 3 года. Сын главного тренера клуба набрал 5 очков в 45 играх регулярки при «плюс 1»

Защитник Артем Кудашов продлил контракт с «Динамо».

Срок нового двустороннего соглашения игрока рассчитан до 31 мая 2028 года.

В сезоне-2024/2025 Артем Кудашов провел за «Динамо» 45 игр в регулярке и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+1». 

Сын главного тренера клуба Алексея Кудашова также сыграл 4 матча в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ и сделал 1 передачу.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
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