Артем Кудашов продлил контракт с «Динамо» на 3 года. Сын главного тренера клуба набрал 5 очков в 45 играх регулярки при «плюс 1»
Защитник Артем Кудашов продлил контракт с «Динамо».
Срок нового двустороннего соглашения игрока рассчитан до 31 мая 2028 года.
В сезоне-2024/2025 Артем Кудашов провел за «Динамо» 45 игр в регулярке и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+1».
Сын главного тренера клуба Алексея Кудашова также сыграл 4 матча в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ и сделал 1 передачу.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
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