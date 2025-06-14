«Динамо» продлило контракт с 33-летним Готовцом на год. У защитника 0+1 и полезность «минус 6» за 15 матчей в Кубке Гагарина
Кирилл Готовец продлил контракт с «Динамо».
Новое соглашение с 33-летним защитником из Беларуси рассчитано на год. Следующий сезон станет для хоккеиста четвертым в составе бело-голубых.
В минувшем регулярном чемпионате Готовец провел 59 игр за «Динамо» и набрал 15 (1+14) очков при полезности «плюс 9».
В Кубке Гагарина на его счету 1 (0+1) очко за 15 матчей, полезность – «минус 6».
Гендиректор «Динамо»: «Комтуа ждет хорошего предложения из НХЛ. Если оно будет, не сможем его удержать. Если он останется в КХЛ, то будет играть за нас»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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