Пашков о Рашевском и «Авангарде»: «В нашем хоккее работает только один фактор – деньги. Фактор тренера из НХЛ – от лукавого, не воспринимайте его всерьез»

Александр Пашков заявил, что в КХЛ работает только фактор денег.

Ранее «Авангард » клуб сделал Дмитрию Рашевскому, находящемуся в статусе ограниченно свободного агента, контрактное предложение (оффер-шит) с окладом 65 миллионов рублей за сезон.

«Динамо » повторило условия и сохранило за собой права на хоккеиста, но омский клуб все еще намерен выменять 24-летнего форварда.

– Как оцениваете мыльную оперу вокруг форварда «Динамо» Рашевского и упорное желание «Авангарда» его выкупить?

– Надо понимать, что Рашевский – очень важный актив для атаки «Динамо». Ему 24 года, он находится в расцвете сил, его звено – это 30-40 процентов от потенциала всей атаки «Динамо».

Бывший генменеджер «Динамо», который перешел в «Авангард» (Алексей Сопин – Спортс’‘), – профессионал, он знает силу Рашевского. Отсюда такое предложение Омска, которое «Динамо» было вынуждено повторить.

– Но агент игрока уже сказал, что тот хочет играть в Омске, поскольку там работает тренер из НХЛ.

– Послушайте, в нашем хоккее работает только один фактор – деньги. Фактор тренера из НХЛ – от лукавого. Не воспринимайте его всерьез, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков .

Пашков о СКА: «Вся селекция была заточена под Ротенберга, нет его – нет и трансферов. Не хотелось бы терять их как одного из лидеров КХЛ и главного раздражителя»