Владимир Крикунов: «Джиошвили – мастеровитый хоккеист, он мог бы заиграть в НХЛ. Он подходит «Динамо»
Владимир Крикунов поделился мнением о Максиме Джиошвили.
Нападающий ранее продлил контракт с «Динамо» на два года.
«Джиошвили – очень мастеровитый хоккеист. И что немаловажно, он подходит «Динамо».
И теоретически он мог бы заиграть в НХЛ. Он подходит клубам, которые там выступают», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
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