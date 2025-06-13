Владимир Крикунов: «Джиошвили – мастеровитый хоккеист, он мог бы заиграть в НХЛ. Он подходит «Динамо»

Владимир Крикунов поделился мнением о Максиме Джиошвили.

Нападающий ранее продлил контракт с «Динамо» на два года.

«Джиошвили – очень мастеровитый хоккеист. И что немаловажно, он подходит «Динамо».

И теоретически он мог бы заиграть в НХЛ. Он подходит клубам, которые там выступают», – сказал бывший главный тренер «Динамо » Владимир Крикунов .