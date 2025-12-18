ВХЛ о «Ростове»: «Клуб не предоставлял в лигу уведомлений в какой-либо форме о выходе из состава участников сезона-2025/26»

ВХЛ выступила с заявлением о ситуации с финансированием ХК «Ростов».

ВХЛ выступила с заявлением о ситуации с ХК «Ростов».

Ранее клуб объявил о снятии с чемпионата России из-за проблем с финансированием.

«Ростов » занимает последнее, 32-е, место в таблице регулярного чемпионата Olimpbet ВХЛ.

«Всероссийская хоккейная лига осведомлена о проблеме финансирования хоккейного клуба «Ростов» в 2026 календарном году и совместно с клубом работает над решением этой ситуации.

Клуб не предоставлял в лигу уведомлений в какой-либо форме о выходе из состава участников OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ сезона 2025-2026 годов», – говорится в заявлении лиги.