Агент Хохлачева о переговорах с «Ладой»: «Мы на финишной прямой. На Сашу будут надеяться как на лидера. Дай бог, чтобы у него там все получилось»
Агент Александра Хохлачева рассказал о переговорах с «Ладой».
– Удалось уже договориться о контракте Александра Хохлачева с «Ладой»?
– Мы находимся на финишной прямой.
– Чем Хохлачева заинтересовало предложение из Тольятти?
– Мы общались с менеджментом «Лады» и обсудили его роль в команде. На него будут надеяться как на лидера, и это устраивает Хохлачева.
Плюс он знает в команде некоторых игроков, с которыми пересекался раньше. Дай бог, чтобы у Саши все получилось в «Ладе», – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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