Агент Хохлачева о переговорах с «Ладой»: «Мы на финишной прямой. На Сашу будут надеяться как на лидера. Дай бог, чтобы у него там все получилось»

Агент Александра Хохлачева рассказал о переговорах с «Ладой».

– Удалось уже договориться о контракте Александра Хохлачева с «Ладой»?

– Мы находимся на финишной прямой.

– Чем Хохлачева заинтересовало предложение из Тольятти?

– Мы общались с менеджментом «Лады» и обсудили его роль в команде. На него будут надеяться как на лидера, и это устраивает Хохлачева.

Плюс он знает в команде некоторых игроков, с которыми пересекался раньше. Дай бог, чтобы у Саши все получилось в «Ладе», – сказал агент Александр Черных .