Агент Самонова о «Салавате»: «На нас не выходили с тем, что Александра хотят поменять или еще что-то. Он остается в команде. Слухи распространяют какие-то фантазеры»

Агент Александра Самонова высказался о слухах про уход игрока из «Салавата».

«Буквально вчера я общался с «Салаватом Юлаевым » по одному из игроков, которого в клубе планируют подписать. Мы часто общаемся, и про Самонова никакой информации не было.

На нас не выходили с тем, что Александра хотят поменять или еще что-то. Он остается в команде. Эти слухи распространяют какие-то фантазеры», – сказал агент Александр Черных .