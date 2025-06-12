Агент Самонова о «Салавате»: «На нас не выходили с тем, что Александра хотят поменять или еще что-то. Он остается в команде. Слухи распространяют какие-то фантазеры»
Агент Александра Самонова высказался о слухах про уход игрока из «Салавата».
«Буквально вчера я общался с «Салаватом Юлаевым» по одному из игроков, которого в клубе планируют подписать. Мы часто общаемся, и про Самонова никакой информации не было.
На нас не выходили с тем, что Александра хотят поменять или еще что-то. Он остается в команде. Эти слухи распространяют какие-то фантазеры», – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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