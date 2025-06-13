Пекса о ценах в США: «Отдавал 2700 долларов за квартиру и около 1000 за еду. Перед отъездом мне говорили, что придется выживать из-за заоблачных цен, но я этого не почувствовал»

Вячеслав Пекса сравнил цены в России и США.

– Как выглядит твой идеальный выходной в Америке?

– Спать дома и гулять. Знаю, что ребята очень любят гольф и рыбалку – это их настоящие хобби. Честно говоря, я пробовал играть в гольф и сразу понял, что это не мое.

– А как цены? Высокие?

– Перед отъездом многие говорили, что мне придется выживать из-за заоблачных цен, но я этого не почувствовал. Я отдавал 2700 долларов за квартиру и около 1000 за еду, но никакого финансового давления не почувствовал.

Возможно, это из-за того, что я обеспечиваю одного себя. Конечно, всегда хочется где-то сэкономить и выжать все соки с контракта, чтобы привезти лишние деньги в Россию.

В целом, если конвертировать доллары в рубли, то цены там действительно высокие. Хороший ужин в ресторане обходится минимум в 50 долларов, так что в Америке проще готовить самому, – сказал голкипер системы «Торонто » Вячеслав Пекса .