«Торонто» ведет переговоры с Таваресом о новом контракте. Стороны заинтересованы, но пока не могут согласовать условия (Пьер ЛеБрюн)

«Торонто» и Джон Таварес ведут переговоры о продлении контракта.

Действующее соглашение 34-летнего форварда со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 11 млн долларов рассчитано до конца июня 2025 года.

В минувшем регулярном чемпионате он набрал 74 (38+36) очка за 75 матчей. В Кубке Стэнли на счету нападающего 7 (5+2) очков за 13 матчей при полезности «минус 6».

«Представители Тавареса и клуб продолжают переговоры, на этой неделе они снова общались. Обе стороны по-прежнему заинтересованы в соглашении, но пока не могут найти оптимальный вариант справедливого контракта.

Идея о том, что Таварес подпишет выгодный для «Торонто » договор с кэпхитом в 5 млн долларов, является нереальной. Учитывая прошедший сезон, сумма должна быть выше, хотя срок контракта также играет важную роль», – сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн .

Тэйвс заинтересовал «Виннипег» и «Торонто». Форвард и его агент активно участвуют в переговорах