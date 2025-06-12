«Торонто» ведет переговоры с Таваресом о новом контракте. Стороны заинтересованы, но пока не могут согласовать условия (Пьер ЛеБрюн)
Действующее соглашение 34-летнего форварда со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 11 млн долларов рассчитано до конца июня 2025 года.
В минувшем регулярном чемпионате он набрал 74 (38+36) очка за 75 матчей. В Кубке Стэнли на счету нападающего 7 (5+2) очков за 13 матчей при полезности «минус 6».
«Представители Тавареса и клуб продолжают переговоры, на этой неделе они снова общались. Обе стороны по-прежнему заинтересованы в соглашении, но пока не могут найти оптимальный вариант справедливого контракта.
Идея о том, что Таварес подпишет выгодный для «Торонто» договор с кэпхитом в 5 млн долларов, является нереальной. Учитывая прошедший сезон, сумма должна быть выше, хотя срок контракта также играет важную роль», – сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
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