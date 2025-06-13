Пекса об отношении к россиянам в США: «Никто не парится из-за политической ситуации. Здесь люди не переживают, не думают о других – просто живут свою жизнь»

Вячеслав Пекса рассказал, как в США относятся к россиянам.

«Несмотря на политическую ситуацию, всем без разницы.

Да, мы можем перекинуться с ребятами парой слов о происходящем, но никто не парится по этому поводу, потому что в Америке люди не переживают и не думают лишний раз о других. Они просто живут свою жизнь.

Это одна из ключевых особенностей североамериканского менталитета», – сказал голкипер системы «Торонто » Вячеслав Пекса .

Пекса о желании вернуться в Россию: «Был такой момент. Интерес со стороны «Ак Барса» был, но им не удалось договориться с «Торонто»