Пекса об отношении к россиянам в США: «Никто не парится из-за политической ситуации. Здесь люди не переживают, не думают о других – просто живут свою жизнь»
Вячеслав Пекса рассказал, как в США относятся к россиянам.
«Несмотря на политическую ситуацию, всем без разницы.
Да, мы можем перекинуться с ребятами парой слов о происходящем, но никто не парится по этому поводу, потому что в Америке люди не переживают и не думают лишний раз о других. Они просто живут свою жизнь.
Это одна из ключевых особенностей североамериканского менталитета», – сказал голкипер системы «Торонто» Вячеслав Пекса.
Пекса о желании вернуться в Россию: «Был такой момент. Интерес со стороны «Ак Барса» был, но им не удалось договориться с «Торонто»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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