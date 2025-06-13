Василевский занял 2-е место в голосовании за лучшего вратаря регулярки НХЛ – в топ-3 его включили 30 генменеджеров из 32. Сорокин с 2 голосами разделил 6-е место

Андрей Василевский занял 2-е место в голосовании за обладателя «Везины».

В голосовании за обладателя приза лучшему вратарю в регулярном чемпионате НХЛ приняли участие 32 генеральных менеджера клубов НХЛ. Баллы считались по схеме 5-3-1.

Победу одержал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак (31 первое место и 1 второе, 158 баллов).

Голкипер «Тампы » Василевский стал вторым (1 первое место, 26 вторых и 3 третьих, 80 баллов), Дарси Кюмпер из «Лос-Анджелеса » – третьим (6 вторых мест и 15 третьих, 33 балла).

В топ-5 также вошли Логан Томпсон («Вашингтон», 7 баллов) и Энтони Столарц («Торонто», 3).

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин получил 2 голоса (оба – третье место) и разделил 6-е место с Филипом Густавссоном из «Миннесоты».

По одному голосу за третье место получили Сэм Монтембо («Монреаль»), Джейк Эттинджер («Даллас») и Дастин Вульф («Калгари»).