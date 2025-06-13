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Плющев о «Витязе»: «Жаль будет потерять. Команда подмосковная, самобытная, звезд с неба не хватала, но могла устроить неприятности фаворитам»

Владимир Плющев высказался о ситуации с возможным банкротством «Витязя».

Ранее стало известно, что подмосковный клуб выставил игроков на продажу из-за долгов, размер которых может достигать 400 млн рублей.

«Конечно, жаль будет потерять «Витязь». Команда подмосковная, самобытная. Звезд с неба не хватала, но могла устроить неприятности фаворитам.

Сложно оценивать финансовую составляющую вопроса, не силен в этих делах. А как будет выглядеть ситуация дальше, посмотрим», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

КХЛ запретила «Витязю» регистрировать новые контракты из-за финансовых проблем. Клуб должен 400 млн рублей («Матч ТВ»)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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