Агент Бучельникова: «Переход в ЦСКА – чисто бизнес. Они договорились о покупке прав на игрока. Что касается роли и каких-то обещаний, то об этом разговоров не было»

Агент Дмитрия Бучельникова высказался о переходе игрока из «Витязя» в ЦСКА.

«Этот переход – чисто бизнес. ЦСКА договорился о покупке прав на игрока с действующим контрактом. Что касается и роли, и каких-то обещаний, то об этом разговоров не было, ничего не обещали. Изначально клубы договорились между собой, после этого поставили нас в известность.

Касаемо количества претендентов на Дмитрия не скажу. Чтобы быть таковым, надо обладать соответствующими финансовыми возможностями. ЦСКА решил этот вопрос», – сказал агент Игорь Парашкин.