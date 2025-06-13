Агент Бучельникова: «Переход в ЦСКА – чисто бизнес. Они договорились о покупке прав на игрока. Что касается роли и каких-то обещаний, то об этом разговоров не было»
Агент Дмитрия Бучельникова высказался о переходе игрока из «Витязя» в ЦСКА.
«Этот переход – чисто бизнес. ЦСКА договорился о покупке прав на игрока с действующим контрактом. Что касается и роли, и каких-то обещаний, то об этом разговоров не было, ничего не обещали. Изначально клубы договорились между собой, после этого поставили нас в известность.
Касаемо количества претендентов на Дмитрия не скажу. Чтобы быть таковым, надо обладать соответствующими финансовыми возможностями. ЦСКА решил этот вопрос», – сказал агент Игорь Парашкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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