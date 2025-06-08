  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дубас не ожидает, что «Питтсбург» будет активен на рынке свободных агентов. Клуб может обменять некоторых ветеранов
3

Дубас не ожидает, что «Питтсбург» будет активен на рынке свободных агентов. Клуб может обменять некоторых ветеранов

Кайл Дубас не ожидает, что «Питтсбург» будет активен на рынке свободных агентов.

Генеральный менеджер «Пингвинс» высказался об ожидаемых изменениях в составе клуба летом. 

«Я думаю, что мы, вероятно, не будем агрессивными на рынке свободных агентов. Если только там не появится достаточно молодой игрок, заслуживающий контракта на сравнительно длинный срок». 

Также функционер сообщил, что летом клуб может обменять нескольких ветеранов. 

«Есть команды, которые некоторое время провели в перестройке, и сейчас хотят сделать шаг вперед. Они заинтересованы в опытных игроках.

Нам это хорошо подходит. Могу ли я сказать, что клуб будет работать на рынке обменов? Да», – сказал Дубас

Отметим, что у клуба действуют контракты с форвардами Брайаном Растом (33 года, кэпхит 5,125 миллиона долларов, осталось 3 сезона), Рикардом Ракеллем (32 года, 5 млн, 3 сезона), Кевином Хэйсом (33 года, 3,57 млн, 1 сезон) и Ноэлем Аччари (33 года, 2 млн, 1 сезон). 

У Раста 1 июля завершается действие пункта в контракте о полном запрете на обмен. У Ракелля, Аччари и Хэйса есть стоп-листы для обмена (8, 8 и 12 команд соответственно). 

Отметим, что у форвардов Сидни Кросби (37 лет, 8,7 млн, 2 сезона), Евгения Малкина (38 лет, 6,1 млн, 1 сезон), защитников Криса Летанга (38 лет, 6,1 млн, 3 сезона) и Эрика Карлссона (35 лет, 10 млн, 2 сезона) есть полный запрет на обмен. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
logoНХЛ
logoРикард Ракелль
logoЭрик Карлссон
logoБрайан Раст
logoКевин Хэйс
logoПиттсбург
logoЕвгений Малкин
logoКрис Летанг
logoСидни Кросби
logoКайл Дубас
logoНоэль Аччари
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Пономарев покинул «Питтсбург», не получив гарантии места в составе на следующий сезон. Ранее «Авангард» выменял права на форварда в КХЛ
167 июня, 09:38
💣 «Питтсбург» расстался с Салливаном. Тренер возглавлял команду с 2015 года и дважды брал с ней Кубок Стэнли
8628 апреля, 13:21
Раст о Летанге, Кросби и Малкине: «Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Но не думайте, что «Питтсбург» уже на финишной прямой. Хотим использовать время по максимуму»
419 апреля, 08:45
Кросби сделал бросок на 1 млн долларов мячом для американского футбола. В шоу участвовали Малкин, экс-квотербек НФЛ Ротлисбергер, Снуп Догг и Уиз Халифа
511 апреля, 09:50
«Питтсбург» не просил Карлссона отозвать пункт о запрете на обмен. Эрик сказал: «В текущей ситуации у меня есть полное право распоряжаться своим будущим»
73 марта, 04:50
Главные новости
Сергачев о Кучерове: «Кажется закрытым и угрюмым для прессы. По жизни он свойский и классный пацан, очень веселый»
116 минут назад
Игорь Никитин: «Ребята из НХЛ говорят, что на Кубке мира не были бы мальчиками для битья. У нас классный чемпионат КХЛ, МХЛ, комплексовать не нужно, надо готовиться к возвращению»
330 минут назад
Кубок Стэнли. «Флорида» примет «Эдмонтон» в третьем матче финала при 1-1 в серии
2654 минуты назад
Крикунов о СКА: «Если у Ларионова не пойдет, то Захаркин не упустит этого. Не знаю, чем он может помочь им»
3сегодня, 14:42
Сергачев об успехе клубов из штата Флорида: «В Далласе невысокие налоги, не очень большие – в Юте или Аризоне. Все зависит от владельца, от генменеджера, чтобы система работала»
5сегодня, 14:15
Рирден может возглавить «Локомотив». Экс-тренер «Вашингтона» ведет переговоры с клубом (Metaratings)
35сегодня, 14:04
В КХЛ теперь нельзя сделать смену, если вратарь остановил шайбу от своего партнера. Хоккеист получит 10 минут штрафа за бросок шайбы в сторону ворот соперника после остановки игры
21сегодня, 12:59
Крикунов о Ротенберге: «Видны задумки, которые он способен воплотить в реальность в другой команде. Даже если это будет не топ-клуб КХЛ, Роман сможет поднять его на новый уровень»
16сегодня, 12:16
«Салават Юлаев» подписал Родуолда на сезон, зарплата – около 25 млн рублей. Форвард набрал 29 очков в 67 матчах за «Адмирал»
23сегодня, 12:04
«Локомотив» ищет нового главного тренера на иностранном рынке (Михаил Зислис)
55сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Зарплата Фэрранса в «Сибири» – 27 млн рублей. Американский защитник играл в Финляндии в прошлом сезоне
сегодня, 14:54
Агент Родуолда о переходе в «Салават»: «Хотел бы отметить менеджмент, подписывающий качественных легионеров. Козлов звонил Джеку, рассказал о требованиях и роли в команде»
2сегодня, 14:31
70 млн рублей в год – зарплата Дронова по новому контракту с «Трактором». Предстоящий сезон защитник проведет по договору с окладом 50 млн рублей
3сегодня, 13:55
Тренер вратарей Мохорич вернулся в «Металлург», контракт – на три года. Он будет взаимодействовать с Кошечкиным
2сегодня, 13:40
«Адмирал» подписал Валентина Демченко – лучшего бомбардира регулярки и плей-офф прошлого сезона в Беларуси. Он набрал 82 очка в общей сложности
сегодня, 13:10
Ассистент тренера «Динамо» Писарев о серии со СКА: «Ротенберг умеет задавать тон не только игре, но и медиапространству – интересно за ним наблюдать»
2сегодня, 12:46
Вячеслав Козлов о стиле «Сочи»: «Не люблю такой термин, как атакующий хоккей – его модно употреблять. Нужно играть в правильный хоккей. Если надо выиграть минимально, предпочту счет 1:0»
2сегодня, 12:31
Фроуз продлит контракт с «Локомотивом» на один сезон. Форвард набрал 33 очка в регулярке прошлого сезона, 8 баллов – в Кубке Гагарина
7сегодня, 10:32
Агент Рашевского о том, что хоккеист может уехать в НХЛ: «Не исключаю. У Дмитрия были разные варианты – он остановил выбор на «Авангарде»
10сегодня, 10:20
Хохлачев перейдет в «Ладу». Форвард набрал 20 очков за «Амур» и «Сочи» в прошлом сезоне КХЛ
2сегодня, 09:59