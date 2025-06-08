Дубас не ожидает, что «Питтсбург» будет активен на рынке свободных агентов. Клуб может обменять некоторых ветеранов

Кайл Дубас не ожидает, что «Питтсбург» будет активен на рынке свободных агентов.

Генеральный менеджер «Пингвинс» высказался об ожидаемых изменениях в составе клуба летом.

«Я думаю, что мы, вероятно, не будем агрессивными на рынке свободных агентов. Если только там не появится достаточно молодой игрок, заслуживающий контракта на сравнительно длинный срок».

Также функционер сообщил, что летом клуб может обменять нескольких ветеранов.

«Есть команды, которые некоторое время провели в перестройке, и сейчас хотят сделать шаг вперед. Они заинтересованы в опытных игроках.

Нам это хорошо подходит. Могу ли я сказать, что клуб будет работать на рынке обменов? Да», – сказал Дубас .

Отметим, что у клуба действуют контракты с форвардами Брайаном Растом (33 года, кэпхит 5,125 миллиона долларов, осталось 3 сезона), Рикардом Ракеллем (32 года, 5 млн, 3 сезона), Кевином Хэйсом (33 года, 3,57 млн, 1 сезон) и Ноэлем Аччари (33 года, 2 млн, 1 сезон).

У Раста 1 июля завершается действие пункта в контракте о полном запрете на обмен. У Ракелля, Аччари и Хэйса есть стоп-листы для обмена (8, 8 и 12 команд соответственно).

Отметим, что у форвардов Сидни Кросби (37 лет, 8,7 млн, 2 сезона), Евгения Малкина (38 лет, 6,1 млн, 1 сезон), защитников Криса Летанга (38 лет, 6,1 млн, 3 сезона) и Эрика Карлссона (35 лет, 10 млн, 2 сезона) есть полный запрет на обмен.