Бобровский пропустил 5 шайб в 4-м матче финала Кубка Стэнли. Он отразил 30 из 35 бросков «Эдмонтона»

Сергей Бобровский пропустил 5 шайб в 4-м матче финала Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» вышел в старте на четвертый матч финальной серии с «Эдмонтоном » (4:5 ОТ, 2-2).

36-летний россиянин отразил 30 из 35 бросков по своим воротам.

У Бобровского 14 побед в 21 матче в текущем плей-офф при 91,2% сэйвов.