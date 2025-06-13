Бобровский пропустил 5 шайб в 4-м матче финала Кубка Стэнли. Он отразил 30 из 35 бросков «Эдмонтона»
Сергей Бобровский пропустил 5 шайб в 4-м матче финала Кубка Стэнли.
Вратарь «Флориды» вышел в старте на четвертый матч финальной серии с «Эдмонтоном» (4:5 ОТ, 2-2).
36-летний россиянин отразил 30 из 35 бросков по своим воротам.
У Бобровского 14 побед в 21 матче в текущем плей-офф при 91,2% сэйвов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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