Тейлор Свифт и Трэвис Келси посетили игру «Флориды» и «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли. Они общались с Гретцки во 2-м периоде
Тейлор Свифт и Трэвис Келси посетили матч финала Кубка Стэнли.
Певица и тайт-энд «Канзас-Сити» посетили четвертую игру финала плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Эдмонтоном».
Камеры засняли, как Свифт и Келси болели за «Пантерс», в том числе после гола нападающего Мэттью Ткачака.
Во втором периоде пара общалась с лучшим бомбардиром в истории НХЛ Уэйном Гретцки.
«Ойлерс» обыграли «Флориду» (5:4 ОТ) в четвертом матче и сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли (2-2).
Фото: x.com/NHL
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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