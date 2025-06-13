Тейлор Свифт и Трэвис Келси посетили игру «Флориды» и «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли. Они общались с Гретцки во 2-м периоде

Тейлор Свифт и Трэвис Келси посетили матч финала Кубка Стэнли.

Певица и тайт-энд «Канзас-Сити » посетили четвертую игру финала плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Эдмонтоном ».

Камеры засняли, как Свифт и Келси болели за «Пантерс», в том числе после гола нападающего Мэттью Ткачака .

Во втором периоде пара общалась с лучшим бомбардиром в истории НХЛ Уэйном Гретцки.

«Ойлерс» обыграли «Флориду» (5:4 ОТ) в четвертом матче и сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли (2-2).

Фото: x.com/NHL