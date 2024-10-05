«Торонто» отправил Гребенкина в фарм-клуб. В лагере «Марлис» также примут участие 2 российских вратаря – Ахтямов и Пекса
«Торонто» отправил форварда Никиту Гребенкина в АХЛ.
Ранее 21-летний нападающий был в тренировочном лагере «Лифс» и отметился дракой в предсезонном матче с «Оттавой».
В тренировочном лагере «Марлис» примут участие 3 россиянина – Гребенкин, а также вратари Артур Ахтямов и Вячеслав Пекса.
Напомним, что «Торонто» выбрал Гребенкина на драфте НХЛ-2022 под 135-м номером.
Обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» подписал контракт новичка с канадским клубом в конце апреля.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Торонто Марлис»
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