Плющев о серии с командами CHL: «Нужно собрать хорошую сборную, чтобы не ударить в грязь лицом. Хочется понять, будет это под эгидой ФХР или же это инициатива именно агентов»
Ранее стало известно, что с 14 по 19 июня молодые российские игроки проведут серию матчей с командами CHL в Канаде. Хоккеисты российской команды являются клиентами агентства Дэна Мильштейна Gold Star Agency, которое организует эту поездку.
Игроки, которые сыграют в этих матчах, родились с 2008 по 2010 год. Скауты из всех 32 команд НХЛ уже зарегистрировались, чтобы посетить игры.
«Любые контакты на международном уровне дают надежду на будущее. Кроме того, у наших юниоров неплохая репутация в Северной Америке. Если такой турнир состоится, получится неплохой задел на будущее.
Но хочется понять, будет ли это под эгидой ФХР или же это инициатива именно агентов. В любом случае нужно собрать хорошую сборную, чтобы не ударить в грязь лицом», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.