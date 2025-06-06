Карандин о Ларионове: «Если и в СКА нам начнут рекламировать «детройты», то мы просто потеряем хоккей – и Петербурга, и России. Дерево без корней обречено»

Юрий Карандин недоволен отсылками к «Детройту» в интервью Игоря Ларионова.

– Как восприняли решение СКА назначить главным тренером Игоря Ларионова?

– Как большой шанс для этого специалиста. Шанс проявить себя на новом уровне, сделать имя.

Я – большой поклонник великого хоккеиста Ларионова, он делал свои первые профессиональные шаги на моих глазах. О Ларионове-тренере пока цельного мнения нет – не только у меня, но, наверное, у всех..

– Почему?

– В первый сезон его молодежная сборная мне понравилась, во втором вдруг произошел завал.

Та же картина в «Торпедо». Мне очень понравился дебютный сезон Ларионова в Нижнем Новгороде, команда весело играла. Но потом произошла перемена в тренерском штабе – и опять все схлопнулось.

СКА – большой клуб, там очень сложная и ответственная работа. Он быстро все покажет. Желаю Игорю удачи.

Я видел становление Ларионова как одного из лучших центрфорвардов мирового хоккея. Это был очень интересный процесс. Именно поэтому у меня в последние годы вызывали недоумение все эти пресс-конференции Игоря в Нижнем Новгороде.

– Поясните, Юрий Павлович.

– Видимо, в Нижнем собралась очень незрелая публика, если она несколько лет слушала истории о величии различных Боумэнов, Шэнахэнов и Айзерманов, рядом с которыми Игорь якобы состоялся.

Так вот я вам ответственно скажу, что Ларионов со всеми этими «детройтами» уже доигрывал свою блестящую карьеру. А состоялась она исключительно благодаря его тренеру в «Химике» Николаю Эпштейну, а также наставнику ЦСКА и сборной СССР Виктору Тихонову. Плюс великие партнеры по пятерке – Касатонов , Фетисов , Макаров , Крутов. Именно они все вместе из маленького Игорька Ларионова придумали и создали одного из самых больших центров нашего хоккея.

Если и в СКА нам начнут рекламировать «детройты», то мы просто потеряем хоккей – и Санкт-Петербурга, и России. Дерево без корней обречено, – сказал бывший арбитр, член Зала славы отечественного хоккея.

Плющев о Ларионове в СКА: «Для него это работа на новом уровне. Байки про Боумэна уже не прокатят – нужны мощные истории про легенд Ленинграда или СССР»