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Карандин о Ларионове: «Если и в СКА нам начнут рекламировать «детройты», то мы просто потеряем хоккей – и Петербурга, и России. Дерево без корней обречено»

Юрий Карандин недоволен отсылками к «Детройту» в интервью Игоря Ларионова.

– Как восприняли решение СКА назначить главным тренером Игоря Ларионова?

– Как большой шанс для этого специалиста. Шанс проявить себя на новом уровне, сделать имя.

Я – большой поклонник великого хоккеиста Ларионова, он делал свои первые профессиональные шаги на моих глазах. О Ларионове-тренере пока цельного мнения нет – не только у меня, но, наверное, у всех..

– Почему?

– В первый сезон его молодежная сборная мне понравилась, во втором вдруг произошел завал.

Та же картина в «Торпедо». Мне очень понравился дебютный сезон Ларионова в Нижнем Новгороде, команда весело играла. Но потом произошла перемена в тренерском штабе – и опять все схлопнулось.

СКА – большой клуб, там очень сложная и ответственная работа. Он быстро все покажет. Желаю Игорю удачи. 

Я видел становление Ларионова как одного из лучших центрфорвардов мирового хоккея. Это был очень интересный процесс. Именно поэтому у меня в последние годы вызывали недоумение все эти пресс-конференции Игоря в Нижнем Новгороде.

– Поясните, Юрий Павлович.

– Видимо, в Нижнем собралась очень незрелая публика, если она несколько лет слушала истории о величии различных Боумэнов, Шэнахэнов и Айзерманов, рядом с которыми Игорь якобы состоялся.

Так вот я вам ответственно скажу, что Ларионов со всеми этими «детройтами» уже доигрывал свою блестящую карьеру. А состоялась она исключительно благодаря его тренеру в «Химике» Николаю Эпштейну, а также наставнику ЦСКА и сборной СССР Виктору Тихонову. Плюс великие партнеры по пятерке – Касатонов, Фетисов, Макаров, Крутов. Именно они все вместе из маленького Игорька Ларионова придумали и создали одного из самых больших центров нашего хоккея.

Если и в СКА нам начнут рекламировать «детройты», то мы просто потеряем хоккей – и Санкт-Петербурга, и России. Дерево без корней обречено, – сказал бывший арбитр, член Зала славы отечественного хоккея. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoВиктор Тихонов
logoсборная СССР
logoЮрий Карандин
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoСКА
logoЦСКА
Химик Воскресенск (до 2015 года)
logoВячеслав Фетисов
Николай Эпштейн
logoАлексей Касатонов
чемпионат СССР
logoВладимир Крутов
logoСергей Макаров
logoСтив Айзерман
logoНХЛ
logoДетройт
logoСкотти Боумэн
logoБрендан Шенахан
logoТорпедо
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
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