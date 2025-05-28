Владислав Третьяк: «Мы даже под санкциями будем проводить матчи сборной России. Очень важно, что этот институт продолжает существовать. Когда меня взяли в сборную в 14 лет, я ночь не спал»

Владислав Третьяк заявил о важности существования института сборной при санкциях.

Сборные России всех возрастов были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.

– Прогрессирует ли наш хоккей в условиях международных санкций?

– Я вам скажу, что федерация делает очень много для того, чтобы наш хоккей развивался. На турнире молодежных команд в Новосибирске собирается полный стадион. Поймите, это очень важно, что продолжает существовать институт сборной России.

Вот когда меня взяли в сборную в 14 лет, то я ночь не спал. И когда мне выдали свитер с надписью СССР во всю грудь, то я чуть ли не спал в нем. Это была огромная гордость!

А теперь у ребят шикарная экипировка, отличные условия. И самое главное, что у них есть стимул. Их выделили, они попали в сборную — кто‑то даже в 16–20 лет. Это очень важно, ребята! Послушайте меня, профессионала, который четыре года играл за молодежную и еще 15 лет за взрослую сборную СССР.

Для тебя вызов в сборную - это праздник. И так растет рейтинг каждого игрока, который мечтает строить карьеру в КХЛ или НХЛ . На игроков сборной все обращают внимание.

Так что мы даже под санкциями будем продолжать матчи сборной России проводить. Это очень важно, особенно для молодых ребят, – сказал президент ФХР .