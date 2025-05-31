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MVP плей-офф МХЛ Рябов о бане России на МЧМ: «Очень грустно, хочется биться с лучшими игроками мира. Ничего не можем с этим поделать, такая ситуация»

Иван Рябов из системы «Спартака» расстроен из-за бана России на ЧМ до 20 лет.

Форвард МХК «Спартак» стал самым ценным игроком плей-офф Olimpbet МХЛ. 20-летний игрок набрал 28 (15+13) очков в 21 матче.

Он также выступал за «Химик» в Olimpbet ВХЛ и провел шесть матчей за основную команду «Спартака».

Россия отстранена от международных соревнований с весны 2022 года.

– Когда у Жамнова спрашивают про международные соревнования, от которых Россия отстранена, он чаще всего говорит именно про МЧМ и важность этого турнира. Именно ваше поколение не имело возможности сыграть на этом турнире.

– Это очень грустно. Даже не столько съездить туда, а просто посмотреть на иностранцев, таких же ребят из других стран – мне кажется, это запредельные эмоции.

Всегда хочется играть против лучших, биться с лучшими игроками мира, посмотреть на то, какой они пропагандируют стиль хоккея. Кто бы что ни говорил, хоккей везде разный, такой обмен опытом был бы интересным.

Но, к сожалению, сейчас такая ситуация, ничего с этим поделать мы не можем.

– Там можно попасть в поле зрения скаутов команд НХЛ.

– Да, все равно же молодежные и юниорские чемпионаты мира считаются основными турнирами, на которые приезжают все скауты, смотрят на игроков, общаются с ними, делают какие-то выводы.

Но если тебя не задрафтовали, то у тебя есть право выбора, ты можешь общаться с большим количеством команд. Они тебе рассказывают о своих системах, и ты, уже основываясь на этом, можешь выбирать.

Ничего страшного в этом нет, главное – не расстраиваться, работать над собой и улучшаться с каждым днем, – сказал нападающий «Спартака» Иван Рябов.

«Спартак» продлил контракт с MVP плей-офф МХЛ Рябовым на 3 года

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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