Батрак о Захаркине в СКА: «Не понимаю его функционала. Генменеджер отвечает за спортивную часть, спортдиректор – за работу вертикали, команды в МХЛ и ВХЛ. А у него что за должность, не знаю»
Артем Батрак высказался о возвращении Игоря Захаркина в СКА.
Специалист был назначен на пост советника генерального директора петербургского клуба. Захаркин уже работал в СКА. Он был старшим тренером в сезоне-2014/15, когда команда впервые выиграла Кубок Гагарина.
«Не знаю, как относиться к приходу Игоря Захаркина в СКА. Все эти должности советников я не очень понимаю.
Есть генеральный менеджер, который отвечает за спортивную часть. Спортивный директор отвечает за работу вертикали и команды в МХЛ и ВХЛ. А что за должность у Захаркина, я не знаю.
Если бы он ассистировал Ларионову, это было бы понятно. Конечно, это человек с именем, и я поздравляю его. Но я не понимаю его функционала», – сказал комментатор Артем Батрак.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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