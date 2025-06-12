Батрак о Захаркине в СКА: «Не понимаю его функционала. Генменеджер отвечает за спортивную часть, спортдиректор – за работу вертикали, команды в МХЛ и ВХЛ. А у него что за должность, не знаю»

Артем Батрак высказался о возвращении Игоря Захаркина в СКА.

Специалист был назначен на пост советника генерального директора петербургского клуба. Захаркин уже работал в СКА . Он был старшим тренером в сезоне-2014/15, когда команда впервые выиграла Кубок Гагарина.

«Не знаю, как относиться к приходу Игоря Захаркина в СКА. Все эти должности советников я не очень понимаю.

Есть генеральный менеджер, который отвечает за спортивную часть. Спортивный директор отвечает за работу вертикали и команды в МХЛ и ВХЛ . А что за должность у Захаркина, я не знаю.

Если бы он ассистировал Ларионову , это было бы понятно. Конечно, это человек с именем, и я поздравляю его. Но я не понимаю его функционала», – сказал комментатор Артем Батрак.