Вячеслав Быков: «Ко мне из СКА никто не обращался. Я рад за своего друга Захаркина. Он специалист высокого уровня»

Вячеслав Быков считает, что Игорь Захаркин поможет СКА.

Специалист был назначен на пост советника генерального директора петербургского клуба. Захаркин уже работал в СКА. Он был старшим тренером в сезоне-2014/15, когда команда впервые выиграла Кубок Гагарина.

«Нет, ко мне из СКА никто не обращался. Но я очень рад за своего друга Игоря Захаркина . Мы много лет работали с Игорем в том числе в сфере молодежного и детского хоккея.

Хоккей стал для нас смыслом жизни. Его опыт и компетентность всегда будут пользоваться спросом. Он специалист высокого уровня, который поможет СКА», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.