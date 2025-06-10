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  • Вячеслав Быков: «Ко мне из СКА никто не обращался. Я рад за своего друга Захаркина. Он специалист высокого уровня»
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Вячеслав Быков: «Ко мне из СКА никто не обращался. Я рад за своего друга Захаркина. Он специалист высокого уровня»

Вячеслав Быков считает, что Игорь Захаркин поможет СКА.

Специалист был назначен на пост советника генерального директора петербургского клуба. Захаркин уже работал в СКА. Он был старшим тренером в сезоне-2014/15, когда команда впервые выиграла Кубок Гагарина.

«Нет, ко мне из СКА никто не обращался. Но я очень рад за своего друга Игоря Захаркина. Мы много лет работали с Игорем в том числе в сфере молодежного и детского хоккея.

Хоккей стал для нас смыслом жизни. Его опыт и компетентность всегда будут пользоваться спросом. Он специалист высокого уровня, который поможет СКА», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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