Владислав Третьяк: «Бобровский живет воротами! Это отличает его от других вратарей. Он 2 года подряд держит марку одного из лучших голкиперов НХЛ»

Владислав Третьяк оценил игру Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

«Флорида » ведет в серии с «Эдмонтоном » со счетом 2-1.

«Фактор Бобровского очень важен. Сегодня в любой команде хороший вратарь – это 70% успеха. В том году Бобровский во многом благодаря своей игре, но и благодаря своей команде, конечно, помог выиграть «Флориде». Но и сейчас он показывает очень хорошую и стабильную игру.

Удачи ему! Мы все болеем за него. Он два года подряд держит марку одного из лучших вратарей НХЛ .

Сейчас в серии он отбивает броски от сильнейших нападающих. Уже два года Бобровский справляется с этим благодаря своей стабильности. Желание победы и стабильность – его главные качества.

Сергей живет воротами, в отличие от других. Живет воротами! Он ищет шайбу, он борется до конца. Это его и отличает от других вратарей. Он живет в воротах. Это дает возможность выигрывать его команде и вести сейчас в серии», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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