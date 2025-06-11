Щитов об Овечкине: «Вижу для него три пути: политика, тренерская карьера и руководящая должность в хоккее. Можно возглавить ФХР. Александр может вернуть нас на международную арену»

Никита Щитов считает, что Александр Овечкин мог бы возглавить ФХР.

Контракт Овечкина и «Вашингтона » рассчитан до завершения следующего сезона.

Щитов высказался о будущем форварда.

«Все зависит от него. Возможно, он уже настолько наигрался, что ему хочется на годик просто отвлечься от хоккея и попутешествовать.

Вижу для Овечкина три пути: тренерская карьера, руководящая должность в хоккее и политика. Я бы хотел, чтобы он был счастливым человеком.

Можно отдохнуть и возглавить ФХР . Овечкин – это авторитетный человек, он может вернуть нас на международную арену», – считает экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.