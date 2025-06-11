Губерниев об уходе Никитина из «Локомотива»: «Он говорил, что устал, хочет отдохнуть. Интересно, будет ли он лидером рубрики «Вот, что деньги животворящие делают» применительно к ЦСКА»

Дмитрий Губерниев высказался об уходе тренера Игоря Никитина из «Локомотива».

Сегодня ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив » впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА .

«Несколько недель назад у меня в программе Никитин сказал, что он очень сильно устал, хочет отдохнуть и побыть с семьей. Говорил, что выхолощен морально. Я еще ему сказал, чтобы он «побыл в семье» не так, как Быков, чтобы пропасть на много лет. Он ушел из «Локомотива», как и хотел.

А теперь интересно, будет ли Никитин лидером рубрики «Вот, что деньги животворящие делают» применительно к предложению ЦСКА. Как известно, деньги иногда способны усталость снять как рукой. А шуба (или в данном случае – семья), как когда-то говорила героиня Нины Гребешковой, подождет», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев .