Овечкин, Легков, Зобнин, Щенников, Мыскина, Фридзон и другие спортсмены спели гимн России на отдыхе в Турции

Александр Овечкин, Роман Зобнин и другие спортсмены спели гимн России.

На видео также присутствуют хоккеисты Егор Яковлев и Александр Бурмистров , экс-футболист ЦСКА Георгий Щенников , теннисистка Анастасия Мыскина , баскетболист Виталий Фридзон и лыжник Александр Легков .

Спортсмены находятся на отдыхе в одном из турецких отелей.

Сегодня отмечается День России. Его празднуют в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года).

Ротенберг поздравил с Днем России: «Хоккей – неотъемлемая часть страны, образа жизни и самосознания. Только вместе мы сможем сделать Россию лучше, сильнее, безопаснее и здоровее»