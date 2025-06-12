Овечкин, Легков, Зобнин, Щенников, Мыскина, Фридзон и другие спортсмены спели гимн России на отдыхе в Турции
Александр Овечкин, Роман Зобнин и другие спортсмены спели гимн России.
На видео также присутствуют хоккеисты Егор Яковлев и Александр Бурмистров, экс-футболист ЦСКА Георгий Щенников, теннисистка Анастасия Мыскина, баскетболист Виталий Фридзон и лыжник Александр Легков.
Спортсмены находятся на отдыхе в одном из турецких отелей.
Сегодня отмечается День России. Его празднуют в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года).
Ротенберг поздравил с Днем России: «Хоккей – неотъемлемая часть страны, образа жизни и самосознания. Только вместе мы сможем сделать Россию лучше, сильнее, безопаснее и здоровее»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Юлии Емельяновой
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