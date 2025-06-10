Дмитрий Губерниев: «Кроме золота Олимпиады, что еще сделала Загитова, чтобы дворец назывался ее именем?»

Дмитрий Губерниев высказался о названии будущей школы Загитовой в Казани.

Ранее стало известно, что глава республики Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой, который планируется построить в Казани.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что объект не будет называться в честь Загитовой: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион – это перебор».

— Должны ли называть спортивные объекты в честь олимпийских чемпионов?

— В честь ныне живущих великих спортсменов — конечно, это правильно.

Другой вопрос, если Алина увековечила себя на олимпе золотой медалью, то что еще она сделала, чтобы дворец назывался ее именем? Спонсоров нашла, пригласила тренеров, детей на бесплатные занятия? Это комплексная история.

Но глобально мне все равно, как будет называться этот дворец, — сказал Дмитрий Губерниев.