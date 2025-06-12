Агент Черных: «Руководители «Витязя» открыто говорят, что клуба на следующий сезон не будет. Должно произойти что‑то невероятное, чтобы он остался в КХЛ»

Агент Александр Черных заявил, что руководство «Витязя» не ждет команду в КХЛ.

Ранее стало известно , что подмосковный клуб выставил игроков на продажу из-за долгов, размер которых может достигать 400 млн рублей.

– Сейчас многим непонятно будущее «Витязя». Рассматриваете ли вы эту команду как потенциальный клуб для кого‑то из своих клиентов или на данный момент не видите возможности сотрудничать с этой организацией?

– Мы хорошо знаем на протяжении многих лет руководителей и менеджмент «Витязя ». Мы им никого не предлагаем.

Они все знают и открыто говорят, что клуба на следующий сезон не будет. Для того, чтобы «Витязь» остался в КХЛ, должно произойти что‑то невероятное.

Мы не можем предложить им игроков, потому что они физически не могут заключить с ними контракт. Насколько я знаю, у «Витязя» нет доступа в базу КХЛ для подписания новых контрактов, – сказал хоккейный агент Александр Черных .

КХЛ запретила «Витязю» регистрировать новые контракты из-за финансовых проблем. Клуб должен 400 млн рублей («Матч ТВ»)