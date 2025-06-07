Пономарев покинул «Питтсбург», не получив гарантии места в составе на следующий сезон. Ранее «Авангард» выменял права на форварда в КХЛ
Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас подтвердил, что это произошло на фоне отсутствия гарантий места в главной команде на следующий сезон.
«Насколько я понимаю, он уедет. Он сменил агента один или два раза за последнее время и сейчас сам ведет переговоры.
Он молод, мы продолжим наблюдать за ним. Мы не собирались ничего обещать. Он получил много возможностей, но также был травмирован в те моменты, когда мы могли бы его вызвать.
Это то, что есть. Таков бизнес», – сказал Дубас.
Он отметил, что клуб сохранит права на форварда, если тот решит вернуться в Северную Америку. Действующее соглашение россиянина с «Питтсбургом» рассчитано до конца июня 2025 года.
В минувшем сезоне Пономарев провел 7 матчей в НХЛ и не набрал очков. В АХЛ у него 41 (15+26) очка за 57 матчей с учетом плей-офф.
Ранее права на 23-летнего нападающего в КХЛ выменял «Авангард» в рамках сделки со «Спартаком».
«Авангард» заплатил 48 млн рублей «Спартаку» при обмене Пономарева и Егорова («СЭ»)