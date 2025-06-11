Бобровский сделал 32+ сейва во всех трех матчах финала Кубка Стэнли. 3.20 – отразит 25+ бросков во всех матчах серии

Сергей Бобровский отразил 92,8% бросков в первых трех матчах финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

Вратарь «Флориды» сделал по 42 сейва в первой и второй игре и 32 – в третьей. «Мелбет» дает коэффициент 3.20 на то, что Бобровский отразит минимум 25 бросков во всех матчах финальной серии.

Четвертый матч финала состоится 13 июня во Флориде.

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